Путин предрек разрушение диалога США и РФ из-за возможных поставок ВСУ Tomahawk

«Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности. Tomahawk и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений», — заявил Путин в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину

Российский лидер пояснил, что обеспечение Украины ракетами также повлияет на уже наметившиеся позитивные тенденции между странами.

Президент РФ Владимир Путин еще 2 октября отметил, что поставки ракет Tomahawk Украине будут означать новый этап эскалации, в том числе между РФ и США. По словам российского лидера, страна будет совершенствовать свою систему противовоздушной обороны (ПВО) и начнет сбивать Tomahawk на подлете.

Американский обозреватель Тед Снайдер 3 октября обратил внимание на то, что США, скорее всего, не смогут поставить Украине ракеты большой дальности Tomahawk, либо же сделают это в ограниченном количестве. Он уточнил, что в настоящее время сами США располагают незначительным количеством ракет, производя при этом менее 200 единиц в год.

Агентство Reuters 2 октября сообщило, что США вряд ли решат передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на сообщения представителей администрации президента о возможных поставках. Отмечалось, что данные планы являются неосуществимыми, потому что текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей.