Пропалестинские демонстранты облили краской здание МИД Польши

В четверг у здания МИД на аллее Шуха собралось несколько сотен человек, в основном представители левых движений. Они выражают поддержку Палестине, призывая к прекращению действий Израиля в Секторе Газа. Также участники акции требуют отставки министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского из-за якобы поддержки им Израиля.

Во время митинга протестующие стали бросать в здание МИД емкости с краской. От этого разбилось одно из стекол на входе.

Полиция задержала непосредственных исполнителей. Митинг в настоящее время продолжается.

Ранее в четверг красной краской облили здание посольства Израиля в Варшаве.

Депутат сейма Польши Франтишек Стерчевский сообщил, что захвачен израильскими военными в числе участников "Флотилии стойкости".

Израильские военные задержали активистов с судов, шедших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщал в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии.

Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь. Израиль опасается, что цель флотилии — не только доставить помощь, но и создать негативный информационный шум вокруг Израиля.