Колумбия выслала дипломатическую миссию сионистского режима из-за захвата «Флотилии Сомуд»

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Бейт» (мир им) — АБНА — Густаво Петро, президент Колумбии, объявил о том, что он издал приказ о высылке всех оставшихся членов дипломатической миссии сионистского режима из страны.

По данным «Аль-Джазиры», это решение президента Колумбии было принято после совершения израильскими силами международного преступления — захвата Флотилии Сомуд, перевозившей гуманитарную помощь для Сектора Газа.

Петро, находящийся у власти с 2022 года, подчеркнул: «Израиль задержал двух колумбийских гражданок среди активистов Флотилии Сомуд во время их плавания в международных водах».

В своем заявлении Петро, призывая к немедленному и безотлагательному освобождению колумбийских граждан, подчеркнул неприятие любого действия, наносящего ущерб физическому здоровью, свободе или правам человека колумбийских граждан за границей, и в то же время объявил, что он также аннулирует соглашение о свободной торговле с Израилем.

Французское агентство новостей со ссылкой на колумбийский источник сообщило, что до этого решения в Боготе оставалось всего четыре израильских дипломата после разрыва Колумбией дипломатических отношений с Тель-Авивом в прошлом году (2024).

Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем в 2024 году из-за войны в Секторе Газа. Тем не менее, Тель-Авив по-прежнему сохранял в этой южноамериканской стране консульское представительство с 40 сотрудниками, четверо из которых были израильтянами с дипломатическим статусом.

Следует отметить, что военно-морской флот Израиля прошлой ночью задержал несколько кораблей из Флотилии Сомуд, которые приближались к Сектору Газа.