| Аракчи: Обогащение урана — право Ирана

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу CNN, которое было опубликовано во вторник: «У нас никогда не было желания обладать ядерным оружием, и мы доказали это, подписав СВПД со странами «5+1», включая США, в 2015 году». Как сообщается, Аракчи добавил: «Соединённые Штаты атаковали наши ядерные объекты и центры обогащения, уничтожив их или нанеся им серьёзный ущерб. Но эта военная операция не смогла решить проблему, поскольку соответствующие технологии имеются у нас и являются нашими собственными». Мы не импортировали ядерные технологии из-за рубежа, а разработали их сами.

Заметив, что «обогащение урана — это право иранского народа», министр иностранных дел Ирана подчеркнул: «Мы никогда не нарушали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и всегда действовали в рамках международного права».