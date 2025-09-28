В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме

Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Николай Шульгинов 28 сентября сообщил о планах подписать межправительственное соглашение о строительстве российской атомной станции на территории Вьетнама до конца 2025 года.

Шульгинов отметил, что строительство атомной станции стало одним из ключевых вопросов заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. По его словам, Россия обладает значительным опытом как в строительстве, так и в обеспечении безопасности атомных блоков.

«В России уже создана правовая база, и она продолжает совершенствоваться на основе международных стандартов. Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме, чтобы помочь вьетнамской стороне тоже разрабатывать соответствующие документы», — приводит слова Шульгинова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что стороны вернулись к обсуждению проекта АЭС и намерены продолжать работу над его реализацией.

3 сентября вьетнамский лидер Лыонг Кыонг сообщил, что Россия сможет стать великой опорой для защиты мира и правосудия под руководством президента Владимира Путина. По его словам, каждый житель Вьетнама ценит помощь, которую Советский Союз и РФ оказывали в разные исторические периоды.