ХАМАС: Оправдание сионистского режима для бомбардировки жилых башен в Газе — ложь

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», Палестинское исламское движение сопротивления (ХАМАС) в заявлении решительно осудило новую волну преступлений сионистского режима в городе Газа, а также бомбардировки и разрушение жилых башен, где проживают перемещенные лица.

В заявлении ХАМАС говорится: «Разрушение новой жилой башни армией сионистского врага в городе Газа и угроза нападения на другие башни являются попыткой совершить спланированное преступление насильственного перемещения и этнической чистки. Подчеркивание военного министра врага на продолжении политики разрушения жилых башен в Газе отражает продолжение преступления насильственного перемещения жителей Газы и этнической чистки против палестинского народа».

В заявлении добавляется: «Нападение сионистов на жилые башни под предлогом их использования сопротивлением является беспочвенным и постыдной ложью с целью прикрытия военного преступления и геноцида в Газе. Мы предупреждаем, что продолжение этих преступлений с целью полного уничтожения города Газа и навязывания всеобщего насильственного перемещения его жителям, происходит в рамках беспрецедентного преступления в современной истории».

Движение ХАМАС подчеркнуло: «Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности должны прекратить свое молчание и немедленно действовать, чтобы остановить варварскую сионистскую агрессию против города Газа».

Движение также призвало арабские и исламские страны и свободных людей мира предпринять немедленные и эффективные действия и привлечь лидеров врага, и в первую очередь Нетаньяху, к ответственности как военных преступников.