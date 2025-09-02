Пезешкиан призывает ООН к действиям против преступлений сионистского режима

Масуд Пезешкиан, продолжая свою поездку в Китай, встретился в понедельник вечером с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Подчеркнув, что Исламская Республика Иран всегда стремилась к миру и спокойствию и что именно сионистский режим навязал Тегерану войну, он высоко оценил позицию Ирана в отношении преступлений этого режима против палестинцев в секторе Газа и нападения на нашу страну.



В то же время президент призвал г-на Гутерриша занять более чёткую позицию в осуждении преступлений сионистского режима против палестинцев и других стран региона, добавив: «Мы ожидаем, что международные организации во главе с Организацией Объединённых Наций примут более действенные и серьёзные меры против преступлений и поджогов сионистского режима в регионе».