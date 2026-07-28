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Financial Times: Точные ракетные удары Ирана продолжаются

28 июля 2026 - 15:17
News ID: 1846217
Source: ABNA
Financial Times: Точные ракетные удары Ирана продолжаются

Западная газета признала точные и эффективные ракетные удары Ирана по США в регионе.

По сообщению агентства «Абна», газета Financial Times признала, что Иран даже спустя 5 месяцев после агрессии США против этой страны продолжает наносить эффективные и точные ракетные удары.

Британская газета «The Guardian» ранее также раскрыла, что Иран в период эскалации напряжённости на Ближнем Востоке сумел усилить свою способность поражать американские базы и критически важные объекты в регионе. Это было достигнуто за счёт сочетания технических усовершенствований в ракетной программе, использования спутниковых снимков и принятия военных тактик, вдохновлённых опытом России в войне в Украине.

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