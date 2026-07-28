По сообщению агентства «Абна», газета New York Times, опубликовав репортаж о событиях, произошедших в ходе агрессии США против Ирана и столкновений в регионе, признала, что американские авиаудары по Ирану привели к гибели по меньшей мере 1700 мирных жителей.

Хотя число жертв агрессии США против Ирана превышает эти цифры, данный репортаж рассматривается как признание американской газетой факта убийства мирных жителей в указанной войне.

New York Times сообщила, что 28 февраля несколько ракет «Томагавк» были запущены американскими военными кораблями в сторону начальной школы в Минабе, в результате чего погибли 175 человек. Большинство жертв составили дети.

Кроме того, новый тип американских ракет поразил спортивный зал, школу и два жилых района на юге Ирана, что привело к гибели 21 человека.