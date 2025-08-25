Массированный авиаудар Израиля по столице Йемена / «Ансар Аллах» подтверждает продолжение поддержки Газы

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), армия Израиля сегодня, в пятницу, нанесла авиаудар по городу Сана, столице Йемена, в ходе которого были поражены несколько гражданских объектов, включая центральную электростанцию в Хазизе и нефтеперерабатывающую компанию на улице Аль-Ситтин.

По сообщениям йеменских СМИ, этот удар также был нанесен по зданию службы безопасности провинции Сана в центре столицы Йемена, и есть сообщения о человеческих жертвах.

В ответ израильские СМИ утверждали, что целью атаки был военный комплекс недалеко от президентского дворца Йемена.

«Наср ад-Дин Амер», заместитель руководителя медиа-отдела движения «Ансар Аллах» Йемена, заявил, что системы ПВО отечественного производства смогли отразить большую часть атаки и вынудили некоторые из атаковавших подразделений отступить.

Он подчеркнул, что военная поддержка Газы будет продолжаться до тех пор, пока атаки полностью не прекратятся и блокада не будет снята.

Амер добавил: «Нападение на заправочную станцию на главной улице не принесет никакой пользы, а лишь показывает дикость и банкротство Израиля и приведет к усилению ответных мер».

«Мухаммад аль-Фарах», член Политического бюро «Ансар Аллах», в ответ на атаку сказал: «Израиль, как обычно, наносит удары по гражданским объектам и умышленно причиняет вред гражданам, как он делает это в Газе».

Он добавил: «Эти нападения показывают боль и ущерб, которые Израиль получил от йеменских беспилотников и ракет, и подтверждают, что наши удары успешно достигли оккупированных территорий».

«Мухаммад аль-Бухейти», еще один член Политического бюро «Ансар Аллах» Йемена, также подчеркнул, что нападение Израиля на Йемен не остановит нас от продолжения поддержки Газы, даже если это будет стоить нам жизни.

После нападения Йеменская нефтяная компания объявила, что приняла необходимые меры предосторожности для борьбы с любой чрезвычайной ситуацией и что ситуация с поставками топлива в освобожденных районах полностью стабильна. Компания попросила граждан сотрудничать, если они заметят какие-либо нарушения на заправочных станциях.

Также йеменские пожарные источники сообщили, что спасательные команды пытаются потушить пожары, вызванные авиаударом в южных и западных районах Саны.

Ранее израильские СМИ сообщали, что разведывательные службы этого режима составляют обширный список целей в Йемене для возможных будущих атак.