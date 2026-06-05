Сардар Хасанзаде: Американцы потерпели поражение на десятый день войны Рамадан

Сардар Хасан Хасаназаде, командующий тегеранским корпусом «Мухаммад Расулуллах» (мир ему), в интервью, касаясь боеспособности, наступательных и оборонительных возможностей корпуса для возможного противодействия любым проискам американо-сионистского врага, заявил: «Хотя не принято объявлять все наши возможности, но враг знает, что в каждой схватке с нами он сталкивался с нашими возможностями, способностями и выигрышными картами, с которыми прежде не встречался».

Он добавил: «Пусть наш народ знает, что если враг захочет совершить ещё одну ошибку в будущем, он непременно столкнётся с такими сценариями, которые вновь приведут его в замешательство и застанут врасплох. Поэтому мы даём народу обещание, что готовность [наших вооружённых сил] намного выше, чем в начале войны Рамадан и третьей навязанной войны».

Командующий корпусом «Мухаммад Расулуллах» (мир ему) Тегерана продолжил: «Естественно, во всех этих войнах, которые вы видели, мы заставали врага врасплох перед лицом нашего народа, воли нашего народа и наших бойцов».

«Все представления и оценки врага в войне с Ираном не реализовались»

Он заявил: «Все представления и оценки, которые он имел до сих пор, не только не реализовались и не достигли тех целей, но и более того, мы достигли дополнительных превосходств в тех самых сферах, которые враг наметил для себя».

«Враг унижен и не имеет ответа перед своими элитами и экспертами»

Хасанзаде, касаясь того факта, что мир и регион признали поражение Америки и победу Ирана, отметил: «На мой взгляд, Трамп и американцы потерпели поражение на десятый день войны, и те изменения в поведении и позициях, которые вы сейчас наблюдаете, происходят потому, что наши враги действительно проиграли и унижены перед волей нашего народа и мощью наших вооружённых сил, и у них нет ответа перед своим народом, своими элитами, своими экспертами и народами мира».

Он заявил: «Сегодня, по милости Господа, весь мир знает, что победившая сторона на поле боя — это народ Ирана, фронт сопротивления и исламский Иран, и все знают, что американцы и сионистский режим на 100% провалили свои цели, и естественно, они должны признать, что им следует преклонить колени перед нашим народом и сдаться перед этой железной волей, которая уже девяносто с лишним ночей присутствует на полях сражений».