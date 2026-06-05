New York Times: Беспилотники «Хезболлы» вскрыли оборонную слабость Израиля

По сообщению агентства Абна со ссылкой на Al Jazeera и публикацию New York Times, в последние недели эти беспилотники использовались в серии прямых атак против бронетранспортёров, танков и систем ПВО сионистского режима. Армия этого режима также подтвердила, что эти атаки стали почти ежедневными событиями, приведшими к гибели нескольких военнослужащих.

Газета пишет, что последствия этих атак не ограничиваются только военными потерями, а также ставят под вопрос образ технологического превосходства сионистского режима — проблема, вызывающая растущую обеспокоенность среди сил этого режима, развёрнутых в Южном Ливане.

New York Times со ссылкой на сионистских чиновников сообщает, что офицеры армии ещё с начала 2024 года предупреждали о возможности использования «Хезболлой» оптоволоконных беспилотников — технологии, получившей распространение в ходе войны России и Украины. Отличие этих беспилотников в том, что они не полагаются на радиосигналы. Вместо этого оператор управляет ими через тонкие оптоволоконные кабели, которые постепенно разматываются во время полёта — особенность, которая делает их в значительной степени невосприимчивыми к методам радиоэлектронного подавления сионистского режима.

Несмотря на эти предупреждения, как пишет газета, армия сионистского режима не предприняла достаточных мер для противодействия этой новой угрозе. Даже когда ежедневные атаки начались в апреле, некоторые простые оборонительные меры, использовавшиеся в Украине, — такие как установка защитных сеток на стационарных позициях и военных машинах — не были широко внедрены.

Гай Хазот, отставной генерал, который в прошлые годы участвовал в процессах извлечения военных уроков, говорит, что оборонное ведомство этого режима знало об опасности, но не отнеслось к ней с должной серьёзностью.

New York Times также напоминает, что «Хезболла» постепенно возобновляла военные действия против сионистского режима с 2014 года. После начала войны Америки и сионистского режима против Ирана в конце февраля эта партия усилила свои ракетные и беспилотные атаки против этого режима.