Палата представителей США отклонила законопроект о выводе войск из Ливана

По сообщению агентства Абна со ссылкой на «Аль-Кудс аль-Араби», Палата представителей США в четверг отклонила проект резолюции, подготовленной на основе Закона о военных полномочиях, который обязывал бы правительство США вывести американские войска из любых боевых действий в Ливане без разрешения Конгресса.
Согласно результатам голосования, законопроект не был принят: 324 голоса против, 92 — за и два воздержавшихся. Из них 207 республиканцев, 117 демократов и один независимый член проголосовали против резолюции.
Томас Мэсси, республиканец от штата Кентукки, был единственным членом Республиканской партии, проголосовавшим за этот законопроект. Бетти МакКоллум и Дерек Тран, оба демократы, проголосовали «воздержался».
Резолюция была предложена демократом Рашидой Тлаиб. В её тексте подчёркивалось, что Конгресс США не объявлял войну и не предоставлял чёткого правового разрешения на участие американских сил в военных операциях Израиля в Ливане.
Тлаиб также в сообщении в социальной сети X, указав на гибель мирных жителей в Ливане, призвала прекратить бомбардировки и заявила, что сионистский режим, несмотря на соглашение о прекращении огня, расширяет масштабы своих атак в различных районах Ливана.
В ответ на это лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис вместе с несколькими лидерами своей партии заявили в совместном заявлении, что в настоящее время ни один из американских военнослужащих не принимает непосредственного участия в боевых действиях в Ливане.
Они также подчеркнули, что вопрос военных полномочий в отношении Ливана должен рассматриваться в рамках другого законопроекта, который предусматривал бы вывод американских сил, участвующих в боевых действиях, но при этом исключал бы военное сотрудничество с ливанской армией и защиту дипломатических объектов США.
Это голосование состоялось через день после того, как Палата представителей США приняла резолюцию, направленную на ограничение любых военных действий правительства США против Ирана.
Члены Палаты представителей США большинством голосов отклонили законопроект, призывающий к выводу американских войск из любой военной операции в Ливане.
По сообщению агентства Абна со ссылкой на «Аль-Кудс аль-Араби», Палата представителей США в четверг отклонила проект резолюции, подготовленной на основе Закона о военных полномочиях, который обязывал бы правительство США вывести американские войска из любых боевых действий в Ливане без разрешения Конгресса.
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