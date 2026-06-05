Палата представителей США отклонила законопроект о выводе войск из Ливана

По сообщению агентства Абна со ссылкой на «Аль-Кудс аль-Араби», Палата представителей США в четверг отклонила проект резолюции, подготовленной на основе Закона о военных полномочиях, который обязывал бы правительство США вывести американские войска из любых боевых действий в Ливане без разрешения Конгресса.

Согласно результатам голосования, законопроект не был принят: 324 голоса против, 92 — за и два воздержавшихся. Из них 207 республиканцев, 117 демократов и один независимый член проголосовали против резолюции.

Томас Мэсси, республиканец от штата Кентукки, был единственным членом Республиканской партии, проголосовавшим за этот законопроект. Бетти МакКоллум и Дерек Тран, оба демократы, проголосовали «воздержался».

Резолюция была предложена демократом Рашидой Тлаиб. В её тексте подчёркивалось, что Конгресс США не объявлял войну и не предоставлял чёткого правового разрешения на участие американских сил в военных операциях Израиля в Ливане.

Тлаиб также в сообщении в социальной сети X, указав на гибель мирных жителей в Ливане, призвала прекратить бомбардировки и заявила, что сионистский режим, несмотря на соглашение о прекращении огня, расширяет масштабы своих атак в различных районах Ливана.

В ответ на это лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис вместе с несколькими лидерами своей партии заявили в совместном заявлении, что в настоящее время ни один из американских военнослужащих не принимает непосредственного участия в боевых действиях в Ливане.

Они также подчеркнули, что вопрос военных полномочий в отношении Ливана должен рассматриваться в рамках другого законопроекта, который предусматривал бы вывод американских сил, участвующих в боевых действиях, но при этом исключал бы военное сотрудничество с ливанской армией и защиту дипломатических объектов США.

Это голосование состоялось через день после того, как Палата представителей США приняла резолюцию, направленную на ограничение любых военных действий правительства США против Ирана.