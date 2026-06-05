Сопротивление высокомерным державам мира продолжается

По сообщению агентства Абна со ссылкой на иракские источники, шейх Хейдар аль-Гарави, генеральный секретарь движения «Ансаруллах аль-Авфия» (Исламское сопротивление Ирака), обратился к бойцам исламского сопротивления: «Ваше движение по пути истины — это продолжение пути того благословенного имама в оказании помощи угнетённым и противостоянии лжи; путь, который продолжается, несмотря на все вызовы и трудности».

Он подчеркнул: «Ваше оружие сегодня — это естественное продолжение "Зульфикара", и ваша стойкость перед высокомерными державами мира является живым воплощением твёрдости Повелителя правоверных Али (мир ему) в Хайбаре и битве союзников».