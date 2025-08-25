По сообщению информационного агентства АБНА, телеканал «Аль-Джазира» в своем докладе описал новейшую политику французского правительства в отношении Черного континента и написал, что с тех пор, как Эммануэль Макрон стал президентом Франции в Елисейском дворце в 2017 году, политика Парижа в отношении Африки претерпела значительные изменения.

Колониальная политика в новом дискурсе

В статье политика Эммануэля Макрона в отношении Африки рассматривается как продолжение колониальной политики в новом дискурсе и добавляется, что, несмотря на удары, которые Франция получила в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Чаде и Сенегале, закрыв свои военные базы и прекратив свое военное присутствие, Макрон попытался создать структуру под названием «франко-африканское военное партнерство и сотрудничество», чтобы противостоять этой катастрофе и продолжить колониальную политику Франции, чтобы уменьшить объем потерь, с которыми столкнулся Елисейский дворец в результате событий на Черном континенте.

С момента вступления в должность в Елисейском дворце в 2017 году он посетил 18 африканских стран. Он запустил новый план Франции в Африке в 2023 году и начал жесткую конкуренцию с Китаем, Россией, Индией и Турцией на этом континенте.

Теряет ли Франция свое денежное господство к 2027 году?

Франция долгое время доминировала на финансовых и денежных рынках африканских стран. Африканские страны недовольны этой ситуацией и нуждаются в новых партнерах, которые помогут им разорвать цепи этой связи, которые превратили эти страны в зависимые субъекты, не имеющие права использовать свой собственный потенциал и возможности.

Африканский франк, который десятилетиями находился под контролем Центрального банка Франции, был и остается основным рычагом для продолжения контроля Франции над валютными резервами и внешней торговлей стран Западной Африки.

С другой стороны, влияние французской культуры и языка уменьшается после того, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о своем выходе из Франкофонии, штаб-квартира которой находится в Париже и которая работает над продвижением французского языка, поддержкой культурного и языкового разнообразия, распространением мира, демократии и прав человека и поощрением образования.

В Африке началась общая тенденция к пересмотру отношения к французскому языку как официальному языку обучения в этих странах. Например, официальный язык Руанды был изменен с французского на английский, и то же самое происходит в Сенегале. Пассиро Вайе, нынешний президент Сенегала, выступил за принятие арабского языка в качестве официального языка вместо французского.

Переход от традиционного колониализма к современному

То, что нужно странам Западной Африки, — это полная свобода и независимость от господства Франции и признание Парижем агрессии и преступлений, совершенных против африканского народа, которые привели к задержке проектов развития на Черном континенте.

В этом отношении Париж должен, признав свое прошлое поведение, принести официальные извинения и выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный странам Западной Африки. Жак Ширак, бывший президент Франции, перед своей смертью в конце сентября 2019 года сказал: «Не забывайте, что часть денег, которые мы имеем, получена от эксплуатации Африки, и здравый смысл диктует, что мы должны вернуть то, что взяли. Этот шаг, по крайней мере, может спасти нас от многих проблем и беспорядков».

Заявление о «выходе» Франции из Африки во время правления Эммануэля Макрона, хотя и является чисто военным явлением, на практике указывает на стратегическую перестановку французской власти на Черном континенте, поскольку Париж стремится сохранить свои жизненно важные интересы в Африке, заменяя традиционные инструменты военного господства более гибкими инструментами, такими как экономика, дипломатия и культура, при этом сокращая расходы и ответственность за прямое присутствие там.