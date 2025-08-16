Реакция заместителя министра иностранных дел на поддержку Израиля вице-президентом Международного Суда

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (a.s.) – ABNA, заместитель министра по правовым и международным вопросам в Министерстве иностранных дел отреагировал на поддержку Израиля вице-президентом Международного Суда.

Заместитель министра по правовым и международным вопросам написал на своем аккаунте в X: «Шокирующее нарушение судебной этики: вице-президент Международного Суда открыто занимает сторону Израиля, режима, в отношении которого в Суде рассматривается несколько дел. Эта открытая предвзятость подрывает доверие к Международному Суду и нарушает основополагающий принцип судебной беспристрастности».

Следует отметить, что Джулия Себутинда, угандийский вице-президент Международного Суда (МС), заявила, что Бог «избрал меня, чтобы стоять на стороне Израиля» и что знаки «конца времен» на Ближнем Востоке «стали очевидными».

В начале прошлого года Себутинда была единственной судьей в составе коллегии из 17 судей, которая проголосовала против всех шести мер, изданных судом, в постановлении, признавшем «допустимость» обвинения Израиля в геноциде в Газе. В июле 2024 года она снова была единственной, кто выступил против, когда коллегия из 15 судей объявила многолетнюю израильскую оккупацию палестинских территорий «незаконной».