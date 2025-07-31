По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), в последние месяцы, после падения режима Башара Асада в Сирии и прихода к власти правительства Джолани, экономическая ситуация в прибрежных районах Сирии резко ухудшилась.

Правительство Джолани, массово увольняя сотрудников армии, полиции и тысячи гражданских служащих в Сирии, лишило тысячи семей ежемесячной зарплаты и даже служебного жилья. Эти люди, большинство из которых имели безупречный послужной список, теперь живут без источника дохода, без крова и под угрозой безопасности.

Страх... и ещё больше страха

В настоящее время жители прибрежных районов Сирии сталкиваются с двумя видами страха: один страх за жизнь из-за целенаправленных или случайных убийств по сектантским мотивам, а другой страх перед голодом из-за полного прекращения источников дохода жителей этого региона.

Один из таких людей, «Сулейман», бывший офицер сирийской армии, уволенный без какой-либо компенсации, говорит: «Многие государственные служащие Сирии при предыдущем правительстве были вынуждены заниматься второй работой, чтобы обеспечить свои семьи. Теперь, когда они потеряли даже свою основную работу, из-за экономического спада в регионе и изобилия дешёвой рабочей силы, у них больше нет никакой работы».

Глава одной из деревень в районе «Дарикиш» также подтвердил, что более 75% жителей деревень этого района ранее служили в армии, полиции или работали на государственных должностях в Сирии, и теперь, после прекращения выплаты зарплат, они живут либо на скудные сбережения, либо на продажу имущества, народную помощь и ежедневные услуги.

Согласно отчету члена Комитета социального примирения в городе Тартус, были предприняты попытки урегулировать ситуацию с невыплатой зарплат солдатам и служащим, но официального ответа на эти усилия не было получено. Один из чиновников провинции Тартус заявил, что вопрос выходит за рамки их компетенции, и таким образом, это дело было полностью закрыто.

Новые профессии для выживания

После истощения финансовых запасов семей бывшие военные на побережье Сирии были вынуждены искать способы обеспечить минимальное существование. Они занялись различными видами деятельности, от продажи овощей, дров, лавровых листьев и лекарственных трав до создания домашнего бизнеса. «Али», один из тех, чей дом сгорел во время столкновений, теперь продает фрукты и овощи на маленькой машине, но все еще живет в страхе, потому что у него даже нет удостоверения личности.

«Назар» со своей женой начали производство молочных продуктов дома и развозят их клиентам на мотоцикле. Некоторые другие, как «Фаваз», инженер-электрик, после четырех месяцев безработицы, оказывает услуги по ремонту бытовой техники из дома. Многие также выбрали частные уроки для школьников или домашнюю продажу товаров.

Социальная солидарность и народная помощь

Волна социальной солидарности среди жителей района Дарикиш и других прибрежных районов Сирии привела к тому, что общественные организации и благотворители стали обеспечивать ежедневным хлебом семьи без дохода. Кроме того, небольшая помощь оказывается пострадавшим семьям через социальные сети и местные кампании.

«Виссам», таксист, одолжил свою машину безработному зятю, чтобы тот работал на ней по утрам. «Фирас», который навсегда остался инвалидом после взрыва мины, с прекращением выплаты пособий на лечение, теперь выживает только благодаря помощи благотворителей.

Исторические причины и текущая политика

Прибрежные районы Сирии и до этого жили в бедности, но политика лишения прав предыдущего правительства, а затем решения правительства Джолани о расформировании сирийской армии и увольнении государственных служащих под предлогом избыточной рабочей силы довели ситуацию до грани катастрофы. В то время как за пределами страны говорят о примирении и реформах, практические действия свидетельствуют о глубоком безразличии к социальным последствиям этих решений.