Шейх Наим Касем: Оружие «Хизбаллы» — для защиты Ливана / США — сообщник Израиля в преступлениях

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), шейх «Наим Касем», генеральный секретарь «Хизбаллы» в Ливане, выступил на церемонии годовщины мученической гибели великого джихадистского командира, Сейеда Фуада Шукра (Сейед Мохсен), в районе Дахия Джунуби города Бейрут, столицы Ливана.

В начале церемонии он сказал: «Мы работаем в двух направлениях; направление сопротивления для освобождения земли против Израиля, и второе направление — направление политической деятельности для государственного строительства. Мы не отдаем предпочтения ни одному из этих направлений и не заменяем одно другим, а скорее движемся одновременно в обоих направлениях. Поэтому возможности для компромисса между этими двумя направлениями нет».

Генеральный секретарь «Хизбаллы» в Ливане продолжил: «Избрание Джозефа Ауна на пост президента произошло после многих лет кризиса и истощения государственной структуры. Сопротивление, облегчив этот процесс, еще раз показало, что оно является одним из основных столпов в построении государства. Здесь возникает естественный вопрос: как следует строить государство в Ливане? Некоторые не знают своей цели в государственном строительстве: пришли ли они воровать или для того, чтобы исключить часть общества?»

Шейх Наим Касем, касаясь формирования сопротивления, заявил: «Это сопротивление возникло как реакция на оккупацию, заполнило существующий пробел в возможностях ливанской армии и в 2000 году привело к блестящему освобождению. Это сопротивление продолжается и несет ответственность за сдерживание Израиля и защиту Ливана. Это сопротивление никогда не присваивало и не присваивает чье-либо положение или ответственность. Армия ответственна и будет ответственна. Народ ответственен и будет ответственен. Мы гордимся этим союзом и говорим, что это сопротивление с армией и народом несет общую ответственность. Мы не просто произносим лозунги, но верим в эту реальность и считаем, что чем сильнее и гармоничнее будут эти три стороны, тем лучших результатов удастся достичь».

Он упомянул о соглашении после битвы «Ули аль-Бас» и сказал: «Мы противостояли агрессии Израиля, и было достигнуто соглашение, которое, я настаиваю, Израиль запросил. Для Израиля просто отступление «Хизбаллы» к югу от реки Литани и взятие этого района ливанской армией считается достижением. С нашей точки зрения, то, что правительство берет на себя ответственность за защиту страны, является победой. Это соглашение имело преимущества как для нас, так и для врага. Мы помогли правительству, но Израиль не соблюдал соглашение. Это соглашение касается только юга Литани. Если кто-то видит связь между соглашением и оружием, он должен знать, что оружие — это внутренний вопрос Ливана и не имеет никакого отношения к Израилю».

Шейх Наим Касем подчеркнул: «После битвы Ули аль-Бас Израиль продолжил свои агрессии, но с меньшей интенсивностью, и с целью оказать давление на «Хизбаллу» и Ливан распространял пропаганду, что «Хизбалла» ослабла, потому что не отвечает. Мы сказали, что когда правительство взяло на себя ответственность, мы больше не обязаны отвечать в одиночку. Это означает, что все политические силы несут ответственность. Они думали, что «Хизбалла» ослабла, но были удивлены, увидев присутствие «Хизбаллы» в государственной структуре, на юге и на великолепных похоронах мучеников, таких как Сейед Хасан Насралла и Сейед Хашем Сафиддин. Они также были удивлены результатами выборов. Все это показывает, что сопротивление имеет мощное присутствие во всех политических, социальных, медицинских и сервисных аспектах».

Он добавил: «Израиль нарушил соглашение и продолжает угрожать. Мы считаем это результатом сотрудничества Израиля и США. США с гарантией Хохштейна обязались следить за выполнением соглашения Израилем, но затем отправили представителя, который, как выяснилось, имел целью создать кризис в Ливане. США, вместо помощи, разрушают нашу страну, чтобы помочь Израилю».

Шейх Наим Касем сказал: «Барак пришел с угрозами и запугиваниями, что аннексирует Ливан к Сирии и что он будет удален с карты, но был шокирован единой, национальной и сопротивляющейся позицией ливанцев. Он думал, что, оказывая давление на трех президентов, он вызовет раздор, но не знал, что они осведомлены об особенностях Ливана. США хотят превратить Ливан в инструмент проекта нового Ближнего Востока и уничтожить его мощь».

Он продолжил: «Безопасность на севере оккупированных территорий была обеспечена восемь месяцев назад, но в Ливане до сих пор нет. Израиль по-прежнему остается в пяти пограничных точках, чтобы под защитой США получить оружие «Хизбаллы». Их цель — лишить Ливан военной мощи, а затем, развивая эти районы, строить поселения и вмешиваться во внутреннюю политику. Именно это произошло в Сирии».

Генеральный секретарь «Хизбаллы» о ситуации в Ливане сказал: «Мы сталкиваемся с экзистенциальной угрозой, не только для сопротивления, но и для всего Ливана, всех его общин и нации. Опасность исходит от Израиля, ИГИЛ и США. Они хотят не только захватить оружие сопротивления, но и захватить территорию Ливана. Почему они препятствуют возвращению людей в приграничные деревни?»

Он твердым тоном сказал: «Мы не продадим Ливан Израилю. Клянусь Богом, если весь мир объединится против нас, и даже если все мы погибнем, Израиль никогда не сможет нас победить или поработить Ливан. Наше оружие предназначено для сопротивления Израилю и не имеет никакого отношения к внутренним делам Ливана. Это оружие — сила Ливана. Любой, кто требует сдачи оружия, на самом деле хочет преподнести его Израилю».

Он сказал: «Мы — люди чести и достоинства, мы верим в учение имама Хусейна (мир ему), который сказал: «Как далеко от нас унижение». Мы защищаемся, даже если это приведет к мученической смерти. Оккупация не останется. Мы существуем, потому что правда на нашей стороне».

Шейх Наим Касем добавил: «Правительство Ливана должно выполнять свои обязанности; как остановить агрессию, так и восстановить. Если США препятствуют внешней помощи, правительство должно найти другие решения. Восстановление также полезно для экономики страны».

Генеральный секретарь «Хизбаллы» в Ливане о мученике Сейеде Фуаде Шукре сказал: «Сейед Мохсен был из Бекаа и был одним из первых военных командиров «Хизбаллы». Он был лидером группы, известной как Десять Клятв; все они погибли мученической смертью. Он дал присягу имаму Хомейни, а затем имаму Хаменеи. Он участвовал в крупных операциях на юге Ливана, в Боснии и в войне 2006 года. Он был ответственным за морские и мученические подразделения «Хизбаллы» и одним из главных планировщиков известной операции по захвату пленных. Он также играл активную роль в битве «Буря Аль-Аксы». Он был человеком веры, стойкости, смирения и творческого мышления. Мы выражаем соболезнования его семье и всем его поклонникам в связи с его утратой». В заключение он упомянул о мученической гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и добавил: «Эта мученическая гибель — продолжение пути палестинского сопротивления, которое сегодня находится в центре мировых приоритетов. Мы видим убийства детей и женщин в Газе в условиях американо-сионистских преступлений, и международные организации лишь публикуют заявления. Должны быть даны гарантии прекращения этих преступлений». Он, восхваляя заключенного бойца Джорджа Абдуллу, отметил: «Он — пример сопротивления, который с гордостью провел 41 год в тюрьме. Сопротивление принадлежит всему народу и всем общинам, и мы все едины для освобождения Палестины».