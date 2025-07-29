Великобритания признает Палестину до выборов 2029 года

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), цитирующего Sky News, министр торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс объявил сегодня (понедельник), что страна намерена признать Государство Палестина до следующих всеобщих выборов, которые, как ожидается, состоятся к середине 2029 года.

Рейнольдс в интервью Sky News, отвечая на вопрос, признает ли Великобритания Палестину как государство до следующих выборов, сказал: «В этот парламентский срок, да, если это действие приведет к необходимому нам прогрессу. Но не забывайте, мы можем сделать это только один раз».

Он предупредил, что в случае «символического признания», которое не сможет положить конец войне в Газе, Лондон должен будет искать другие средства давления на сионистский режим; особенно после того, как он прекратил экспорт оружия, вышел из торговых переговоров и ввел санкции против сионистских министров.

Британский чиновник добавил: «Мы хотим использовать такой ключевой момент таким образом, чтобы он не только удовлетворял потребности палестинцев, но и потребности израильтян. Я имею в виду, что решение о двух государствах — единственный способ положить конец этому конфликту».

В пятницу 221 член британского парламента из 9 различных партий опубликовали открытое письмо премьер-министру страны Киру Стармеру, призывая его предпринять шаги к признанию государства Палестина.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон также объявил, что его страна официально признает государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре.

К 2025 году Государство Палестина было признано 147 странами. Соединенные Штаты в 2024 году выступили против полного членства Палестины в ООН и наложили вето на него. С 2024 года еще 10 стран, включая Ирландию, Норвегию, Испанию и Армению, признали Палестину.

