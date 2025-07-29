Кувейт ввел санкции против ливанской «Хизбаллы»

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA) со ссылкой на информационное агентство Fars, Министерство иностранных дел Кувейта объявило сегодня, в понедельник, что оно ввело санкции против ливанского движения «Хизбалла» и благотворительной организации «Аль-Кард аль-Хасан».

Министерство иностранных дел Кувейта заявило, что включило «Хизбаллу» и организацию «Аль-Кард аль-Хасан» в свой список санкций и замораживания активов.

Эта кувейтская организация заявила, что заблокировала активы трех граждан Ливана, Туниса и Сомали, которые были связаны с «Хизбаллой».

342/