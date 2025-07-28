По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), согласно исследованиям новостного сайта Declassified UK, BBC, финансируемая из государственного бюджета Великобритании, систематически отказывалась раскрывать широкие масштабы военной и политической поддержки правительством этой страны сионистского режима во время разрушительной войны в Газе. Эта цензура, которую медиааналитики назвали «национальным скандалом», не только исказила правду, но и способствовала продолжению преступлений против палестинцев.

Исследования показывают, что с октября 2023 года это СМИ редко освещало военное сотрудничество Великобритании с Израилем. Например, оно лишь четыре раза за последние 15 месяцев упоминало разведывательные полеты Королевских ВВС над Газой, в то время как сотни разведывательных миссий выполнялись почти ежедневно для поддержки разведывательных операций Израиля. Министерство обороны Великобритании утверждает, что эти полеты предназначены исключительно для содействия освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, но это СМИ не проводило никаких расследований относительно возможной передачи Израилю целевой информации или вооружений.

Одним из ярких примеров сокрытия является отсутствие освещения присутствия генерала Герци Халеви, начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля, на военном заседании в Лондоне в ноябре прошлого года. Этот высокопоставленный чиновник, который подвергается критике Международного уголовного суда за руководство разрушительными военными операциями в Газе и обвинения в преступлениях против человечности, не упоминался в репортажах этого СМИ. Также не было упомянуто об обучении израильских военнослужащих британской армией на территории этой страны, хотя Министерство обороны в феврале 2024 года подтвердило, что шесть израильских офицеров были размещены в Великобритании.

Это СМИ также отказалось освещать ключевые военные и торговые соглашения между Великобританией и Израилем, включая «дорожную карту», подписанную до атак в октябре 2023 года, и секретное военное соглашение в декабре 2020 года. Эти документы, которые касаются стратегического сотрудничества и противодействия «общим угрозам», были скрыты правительством Великобритании, и это СМИ также не предпринимало попыток их раскрыть.

В области экспорта вооружений, хотя иногда упоминались опасения правозащитных групп по поводу продажи оружия Израилю, заголовки новостей редко были критическими. Например, заголовки вроде «Великобритания оправдывает ограниченные санкции на поставки оружия Израилю» или «Борис Джонсон: Позорно, что Великобритания прекращает продажу оружия Израилю» демонстрируют предвзятый подход. Это происходит на фоне полного игнорирования значительного судебного иска Международного центра справедливости для палестинцев, Глобальной сети правовых действий и «Аль-Хак» против экспорта вооружений Великобританией в Израиль.

Кроме того, не была освещена возможная роль разведывательного агентства GCHQ и спецназа SAS в поддержке военных операций Израиля, хотя имеются доказательства обширной разведывательной деятельности Великобритании на Кипре для поддержки Израиля. Подавление активистов и журналистов, поддерживающих Палестину, включая арест известного журналиста Асы Вайнстенли в соответствии с законом о борьбе с терроризмом, также было проигнорировано этим СМИ.

Давление сионистского лобби в Великобритании, включая группы «Друзья Израиля» в Консервативной и Лейбористской партиях, которые предоставляют значительные средства членам парламента и членам кабинета, включая нынешнего премьер-министра Кира Стармера, является еще одной проблемой, которая была проигнорирована. Исследования показывают, что треть членов кабинета Стармера и четверть членов парламента Великобритании получили финансовую поддержку от этих групп.

Доктор Фримен, профессор медиа и коммуникаций в Университете Голдсмитс в Лондоне, заявил: «Это СМИ полностью провалилось в информировании о военной и политической роли Великобритании в трагедиях в Газе. Этот национальный скандал показывает, насколько далеко это учреждение отошло от своей миссии как общественного СМИ». Он добавил: «Неспособность точно освещать геноцид в Газе в равной степени зависит от того, что не сообщается, как и от того, что сообщается».

Внутри этого СМИ также нарастает недовольство. Более ста сотрудников в открытом письме генеральному директору обвинили его в «превращении в рупор израильского правительства». Они критиковали цензуру репортажей, избирательное использование слов для преуменьшения преступлений Израиля и отсутствие освещения исторического контекста, такого как длительная оккупация Палестины.

BBC в ответ заявила, что «новостийные команды независимы в редакционном плане и сами принимают решения о новостном освещении». Однако растущие доказательства, включая отчеты Declassified и заявления сотрудников, указывают на глубокое влияние сионистского лобби и политическое давление на политику этого СМИ, которое превратило его в инструмент оправдания преступлений Израиля и сокрытия роли Великобритании в этих трагедиях.