Противостояние Вашингтона и Парижа по вопросу признания Палестины

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Марко Рубио, министр иностранных дел США, резко раскритиковал решение Франции о признании Государства Палестина, назвав его «безрассудным решением». По сообщению ИРНА, Рубио написал в пятницу в социальной сети X: «США решительно отвергают план президента Франции Эммануэля Макрона по признанию Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН».

Он добавил: «Это безрассудное решение служит только пропаганде ХАМАС и откладывает мир. Это пощечина жертвам седьмого октября (15 октября 2023 года)». Эта позиция США указывает на разногласия между Вашингтоном и Парижем в отношении ближневосточного мирного процесса.

Президент Франции в четверг вечером объявил, что «Париж признает Государство Палестина» и официально объявит об этом решении в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН. Макрон написал в социальной сети X: «Мир возможен», и он принял это решение «из-за своей исторической приверженности прочному и справедливому миру на Ближнем Востоке».

Он также подчеркнул «необходимость немедленного прекращения огня в Газе, освобождения всех сионистских пленных и масштабной отправки гуманитарной помощи народу Газы», а также призвал к «разоружению ХАМАС» и восстановлению Газы.

Это действие Франции встретило положительную реакцию движения ХАМАС. Движение в заявлении охарактеризовало позицию Макрона как «признак изменения международного подхода и подтверждение провала попыток сионистского режима исказить реальность и ввести в заблуждение общественное мнение».

Также Испания и Ирландия приветствовали решение Франции о признании Палестины, назвав его важным шагом на пути к реализации «решения двух государств». С другой стороны, агентство Bloomberg сообщило, что Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, также находится под давлением высокопоставленных членов своего правительства и Эммануэля Макрона, чтобы как можно скорее признать Палестину в качестве независимого государства из-за ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.