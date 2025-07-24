Организация Ахль аль-Байт Индонезии Подтверждает Принципиальную Поддержку Палестины и Ирана

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (Абна), Организация Ахль аль-Байт Индонезии (ABI) подтвердила свою неизменную и принципиальную поддержку дела палестинского народа, а также права Исламской Республики Иран на законную самооборону после нападения сионистского режима. Организация также выступила против взглядов, сводящих текущий конфликт к сектантскому вопросу.

В заявлении, опубликованном в понедельник, 21 июля 2025 года, президент организации Устад Захир Яхья объявил, что поддержка этого учреждения основана на исламских ценностях, общечеловеческих принципах и положениях конституции Индонезии, которая отвергает любую колонизацию и оккупацию.

В заявлении говорится: «Палестина — это нация, которая находится под оккупацией и лишена своих основных прав; в то время как Иран — это страна, которая открыто защищает права палестинского народа и сама стала объектом прямого военного нападения сионистского режима».

Базирующаяся в Джакарте организация назвала военный ответ Ирана на агрессию сионистского режима «законным правом на самооборону» в рамках международного права, ссылаясь на статью 51 Устава Организации Объединенных Наций, которая предоставляет государствам право на законную самооборону в случае вооруженного нападения.

Конфликт не является сектантским

Организация Ахль аль-Байт Индонезии подчеркнула, что их позиция не продиктована ни властной политикой, ни сектантством. В заявлении далее говорится: «Наша поддержка Палестины и Ирана основана не на религиозной предвзятости или властной политике, а на принципах социальной справедливости, суверенитета наций и противодействия иностранному господству».

Организация также обосновала свою позицию на основе религиозных принципов, ссылаясь на аят 194 суры Аль-Бакара, который ясно указывает на право на возмездие в ответ на агрессию.

В заключение заявления, полученного Абна во вторник, 22 июля, Организация Ахль аль-Байт Индонезии призвала мусульман и народ Индонезии, сталкиваясь с мировыми событиями, проявлять справедливый, осознанный и свободный от сектантских предрассудков взгляд, а также противостоять вводящим в заблуждение и разделяющим нарративам.

Организация Ахль аль-Байт Индонезии — это исламская организация, которая действует, сосредоточившись на ценностях школы Ахль аль-Байт (мир им) в исламской традиции. Это заявление было опубликовано в то время, когда ситуация на Ближнем Востоке сильно зависит от недавних конфликтов между сионистским режимом, Палестиной и Исламской Республикой Иран.