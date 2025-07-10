Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (мир ему) – Абна – высокопоставленный член движения ХАМАС Тахер ан-Нуну заявил: «ХАМАС согласился освободить 10 сионистских пленных, чтобы гарантировать процесс доставки помощи в сектор Газа и прекращение агрессии противника».

Он, беседуя с телеканалом «Аль-Джазира», добавил: «Движение ХАМАС проявляет большую гибкость на текущих переговорах в Дохе и сотрудничает с посредниками».

Ан-Нуну пояснил: «ХАМАС согласилось освободить 10 сионистских пленных, находящихся в Газе, чтобы гарантировать доставку помощи в Газу и прекращение геноцидной войны».

Он отметил: «Этот раунд переговоров сталкивается с большими вызовами, и ХАМАС занимает твердую позицию в отношении основных требований любого соглашения с сионистским режимом, во главе которых полное отступление из сектора Газа и полное прекращение агрессии».

Высокопоставленный член движения ХАМАС добавил: «Мы подчеркиваем важность предоставления международных гарантий, и ключ к оказанию реального давления на сионистский режим с целью прекращения войны, при наличии необходимой политической воли, находится в руках Америки».