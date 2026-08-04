Продолжение заявлений СЕНТКОМ о морской блокаде Ирана

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Центральное командование вооружённых сил США (СЕНТКОМ) сегодня, во вторник, опубликовав сообщение, заявило, что до настоящего момента изменило маршрут 44 торговых судов в рамках так называемого «плана морской блокады».

Этот орган, продолжая свои заявления в целях поднятия духа своих военнослужащих перед иранскими оборонительными силами, заявил: «С момента возобновления блокады Ирана мы изменили маршрут 44 торговых судов, вывели из строя 2 судна и провели досмотр ещё 2 судов. Мы продолжаем проводить морскую блокаду против Ирана на высоком уровне точности!»

Ранее этот орган уже выдвигал аналогичные заявления.