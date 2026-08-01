Ульянов: Америка должна извлечь уроки из недавних стратегических ошибок

По сообщению агентства Абна, Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, опубликовав сообщение в одной из социальных сетей в ответ на заявления Дональда Трампа, президента США, написал: пришло время остановить военные атаки и вернуться за стол переговоров. Мы должны извлечь уроки из недавних стратегических ошибок.

Трамп в ответ на вопрос о возможности продолжения военного ответа Ирана на американские агрессии заявил: они, возможно, сейчас станут немного сильнее, но позже ослабнут.

Ульянов ранее также подчёркивал, что конфликт между Ираном и Америкой не имеет военного решения.