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«Нью-Йорк Таймс: союзники Америки обеспокоены поражением перед Ираном»

2 августа 2026 - 17:40
News ID: 1847872
Source: ABNA
«Нью-Йорк Таймс: союзники Америки обеспокоены поражением перед Ираном»

Американская газета указала на обеспокоенность союзников этой страны относительно поражения перед Ираном.

По сообщению агентства «Абна», газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что союзники Америки обеспокоены тем, что война с Ираном может привести к стратегическому поражению.

Согласно этому сообщению, союзники Америки опасаются, что неспособность добиться устойчивых изменений в Иране выявила слабость, которую приветствуют Россия и Китай.

В этом сообщении говорится: эти союзники признали, что цели Трампа от разжигания войны против Ирана до сих пор не достигнуты. В то же время армия США страдает от нехватки запасов вооружений.

Согласно этому сообщению, они также признали, что эта война поставила США и Израиль в более слабую позицию, и они возлагают друг на друга ответственность за эту ситуацию. В то же время ракеты и беспилотники по-прежнему угрожают базам США по всему региону.

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