Шейх Наим Касем: Переговоры с Тель-Авивом не принесут Ливану ничего, кроме позора и унижения

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Ахд», в городе Баальбек началась церемония Арбаин Хусейни с выступлением генерального секретаря ливанской «Хезболлы» шейха Наима Касема.

Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» заявил: «Сегодня мы сталкиваемся с израильско-американской агрессией, направленной против нас, Ирана, Газы, Йемена и всего региона; агрессия осуществляется с целью погасить пламя сопротивления, колонизировать регион и назначить Израиль марионеткой этой тиранической американской силы. В сентябре 2024 года целью (сионистской агрессии) в Ливане было уничтожение сопротивления. Они начали с убийства нашего любимого лидера и сейида, сейида Хасана Насраллы и командиров-мучеников, а затем осуществили операцию с пейджерами и атаки на наши возможности; беспощадная кампания по прекращению сопротивления. То, что остановило эту агрессию, было соглашением между Ираном и Америкой, поскольку Тегеран сделал прекращение агрессии своим основным условием (Исламабадский меморандум о взаимопонимании). Америка приняла (этот меморандум); если бы не этот меморандум, это прекращение огня никогда не было бы достигнуто. Почему, когда Трамп вернулся к власти, Израиль не предпринял агрессии против Ирана? Потому что Трамп по-прежнему уклоняется от меморандума и требований Ирана. Сегодня мы считаем, что все прямые переговоры не принесли Ливану ничего, кроме позора, унижения, разочарования и последовательных уступок. В самом деле, какой результат имели для Ливана все раунды переговоров? Тем временем Израиль получил всё. Израиль добился политических успехов; но пока сопротивление, народ и его благородные граждане остаются стойкими, на практике он не добьётся результата. Ливанские чиновники вместо (служения национальным интересам) помогали Израилю. Я говорю вам открыто: при таком подходе политическая власть (в Бейруте) не достигнет никаких результатов для Ливана и не сможет облегчить реализацию целей Америки».