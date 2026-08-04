Катар, Египет и Турция: Мы осуждаем постоянные нарушения Израилем режима прекращения огня в Газе

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Катар, Египет и Турция, выступив с совместным заявлением, объявили: «Мы, как страны-посредники, осуждаем постоянные нарушения Израилем режима прекращения огня в секторе Газа и призываем международное сообщество оказать давление на Израиль с целью соблюдения соглашения о прекращении огня».

В совместном заявлении Катара, Египта и Турции по этому поводу говорится: «Мы призываем к защите гражданских лиц, медицинских учреждений и сотрудников гуманитарных служб, а также к доставке помощи в Газу. Нарушающие действия Израиля угрожают процессу деэскалации и усугубляют страдания гражданских лиц в секторе Газа. Нарушающие действия Израиля подорвут выполнение второго этапа, особенно после согласия ХАМАС и палестинских группировок на дорожную карту».