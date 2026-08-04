Нетаньяху: Я не согласен с Трампом по вопросу ХАМАС

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, сегодня, в понедельник, в своём заявлении утверждал: «Газа не будет восстановлена до тех пор, пока ХАМАС и всё имеющееся там оружие не будут уничтожены и экстремизм не будет остановлен».

Премьер-министр сионистского режима по этому поводу заявил: «Я хочу, чтобы наш союз с Соединёнными Штатами продолжался, но я также хочу быть независимым в вопросах нашего вооружения. Я не согласен с президентом Трампом по вопросу ХАМАС; я не считаю, что если мы восстановим Газу, её природа изменится».

Это в то время, как агрессия сионистского режима против беззащитного и угнетённого народа Газы по прямому приказу Нетаньяху уже унесла десятки тысяч жизней (мучеников).