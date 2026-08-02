«Ансар Аллах: Эр-Рияд стремится использовать киберпространство для ослабления Йемена»

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Масира», Мухаммад аль-Фарах, член политического бюро движения «Ансар Аллах», предупредил о попытках Саудовской Аравии привлечь ряд создателей контента в социальных сетях для использования их в психологической войне против йеменского народа, подчеркнув, что эти действия осуществляются в рамках попыток воздействия на общественное мнение и ослабления внутреннего фронта с помощью медийных и цифровых инструментов.

Аль-Фарах в посте на своей личной странице на платформе «X» добавил, что некоторые создатели контента согласились стать инструментами в руках внешних программ в обмен на финансовую выгоду. Он отметил, что известность и влияние, которые они приобрели в прошлом, не были случайными, а являлись результатом их позиции, соответствующей идеалам их народа, и их стойкости рядом с гражданами в трудные времена.

Он указал, что соглашательство некоторых инфлюэнсеров с агрессивной стороной привело к снижению их народной базы и потере значительной части их авторитета, так что аудитория теперь видит в них инструменты для проведения медийных кампаний против общества, тогда как ранее они пользовались широким доверием своих подписчиков.

Член политического бюро «Ансар Аллах» подчеркнул, что прошлый опыт показал, что многие влиятельные цифровые личности потеряли свой статус после смены позиции и участия в медийных кампаниях в пользу Саудовской Аравии.

Аль-Фарах добавил, что использование инфлюэнсеров в таких кампаниях не приносит им реальной выгоды, а, напротив, негативно отражается на их репутации и положении и ставит их в противостояние с общественным мнением.

Аль-Фарах обратился с прямым посланием к создателям контента в интернете, призвав их сохранить своё место и уважение в глазах народа и осознать, что авторитет, построенный на принципиальных позициях, ценнее любой временной финансовой выгоды, а восстановить утраченное общественное доверие в будущем будет трудно.