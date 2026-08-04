Ходжастепур: Узел морской блокады будет развязан военным путём

Абна: Алиреза Ходжастепур, исполняющий обязанности председателя Исламского общества инженеров, в интервью проанализировал недавние действия президента США и подчеркнул, что от врага можно ожидать любых преступлений, но враг боится ответа вооружённых сил Ирана.

Этот политический активист далее отметил, что причины отступлений Трампа от своих позиций двояки: он знает, что ответ вооружённых сил будет очень жёстким и эффективным, и также хочет использовать этот инструмент за столом переговоров против наших дипломатов, чтобы запугать нас.

Далее Ходжастепур подчеркнул: «Трамп каждый раз, когда открываются мировые рынки, отступает от своего решения, а затем снова угрожает нам».

Он подчеркнул: «Мы должны выйти из этого цикла, изменить расчёты врага и продолжать войну, исходя из своих собственных расчётов».

Исполняющий обязанности председателя Исламского общества инженеров также добавил: «Повышение цены на нефть приводит к росту цен на бензин в Америке, и этот вопрос показывает важность закрытия Ормузского пролива».

Ходжастепур, подчеркнув необходимость проведения военной операции для противодействия морской блокаде США, заявил: «Путь противостояния врагу — это сопротивление и стойкость народа и официальных лиц».