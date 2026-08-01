Мухаббир: Атака на нашу инфраструктуру уничтожит основу вашей гегемонии

По сообщению агентства Абна, Мохаммад Мухаббир, член Совета по целесообразности системы, в ответ на угрозы Трампа в адрес иранского народа в социальных сетях написал: вы просчитываете военные уравнения, но мы отвечаем логикой истории.

Он добавил: атака на инфраструктуру Ирана напрямую пробудит тектонические разломы, на которых 250 лет была выстроена архитектура вашей гегемонии.

Советник и помощник Верховного лидера революции отметил: когда рухнут столпы этой системы, не останется ни центра для командования, ни рынка для грабежа.