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Мухаббир: Атака на нашу инфраструктуру уничтожит основу вашей гегемонии

1 августа 2026 - 20:23
News ID: 1847561
Source: ABNA
Мухаббир: Атака на нашу инфраструктуру уничтожит основу вашей гегемонии

Член Совета по целесообразности системы заявил: атака на инфраструктуру Ирана напрямую пробудит тектонические разломы, на которых 250 лет была выстроена архитектура вашей гегемонии.

По сообщению агентства Абна, Мохаммад Мухаббир, член Совета по целесообразности системы, в ответ на угрозы Трампа в адрес иранского народа в социальных сетях написал: вы просчитываете военные уравнения, но мы отвечаем логикой истории.

Он добавил: атака на инфраструктуру Ирана напрямую пробудит тектонические разломы, на которых 250 лет была выстроена архитектура вашей гегемонии.

Советник и помощник Верховного лидера революции отметил: когда рухнут столпы этой системы, не останется ни центра для командования, ни рынка для грабежа.

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