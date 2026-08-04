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Йемен: Мы поразили чувствительную цель саудовского врага в «Наджране»

4 августа 2026 - 15:06
News ID: 1848506
Source: ABNA
Йемен: Мы поразили чувствительную цель саудовского врага в «Наджране»

Официальный представитель вооружённых сил Йемена в заявлении объявил: мы поразили чувствительную цель саудовского врага в аэропорту «Наджран» с использованием беспилотника.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Масиру», бригадный генерал Яхья Сари, официальный представитель вооружённых сил Йемена, сегодня, во вторник, заявил: «В ответ на нарушение воздушного пространства „Саады“ и „Хаджи“ беспилотниками саудовского врага, мы поразили чувствительную цель этого врага в аэропорту „Наджран“ с использованием беспилотника; этот удар был точным».

Официальный представитель вооружённых сил Йемена по этому поводу добавил: «Мы подчёркиваем саудовскому врагу, что любое нарушение нашего воздушного пространства не останется без ответа и безнаказанным».

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