Йемен: Мы поразили чувствительную цель саудовского врага в «Наджране»

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Масиру», бригадный генерал Яхья Сари, официальный представитель вооружённых сил Йемена, сегодня, во вторник, заявил: «В ответ на нарушение воздушного пространства „Саады“ и „Хаджи“ беспилотниками саудовского врага, мы поразили чувствительную цель этого врага в аэропорту „Наджран“ с использованием беспилотника; этот удар был точным».

Официальный представитель вооружённых сил Йемена по этому поводу добавил: «Мы подчёркиваем саудовскому врагу, что любое нарушение нашего воздушного пространства не останется без ответа и безнаказанным».