Вашингтон: Иран может нанести удары по интересам США по всему миру

По сообщению агентства Абна со ссылкой на агентство Аль-Джазира, Госдепартамент США сегодня, в субботу, объявил в заявлении: американцы, находящиеся на Ближнем Востоке (Западной Азии), должны проявлять повышенную осторожность и быть готовыми к закрытию воздушного пространства и возможным сбоям в поездках.

В заявлении Госдепартамента США по этому поводу говорится: американцы, находящиеся в регионе, должны рассмотреть возможность выезда или готовности к выезду из региона в случае эскалации напряжённости. Американцам за пределами Ближнего Востока (Западной Азии) следует пересмотреть планы поездок в этот регион.

В заявлении Госдепартамента США добавлено: Иран и связанные с ним группировки могут нанести удары по интересам США по всему миру!

Посольство США в Багдаде ранее предупредило американских граждан об эскалации напряжённости в регионе Ближнего Востока (Западной Азии).

Посольство США в Ираке предупредило американских граждан о необходимости соблюдать крайнюю осторожность, повысить уровень бдительности и быть готовыми к возможной отмене рейсов, временному закрытию воздушного пространства и нарушениям в поездках.