«Одна из главных причин отступления Трампа перед Ираном с точки зрения «Аль-Майядин»»

По сообщению агентства «Абна», корреспондент «Аль-Майядин» в США сообщил, что нехватка ракет для американских систем ПВО является ключевым фактором в решении Трампа отложить атаку на Иран и его очередном отступлении перед этой страной.

Корреспондент телеканала «Аль-Майядин» отметил, что это действие было предпринято после попыток Дж. Д. Вэнса, вице-президента Трампа, и председателя Объединённого комитета начальников штабов армии США отговорить Трампа.

Несколько часов назад Дональд Трамп, президент США, вновь отступив от предполагаемой атаки на Иран, заявил, что согласился на отмену удара по Ирану.

Заявления Трампа прозвучали через несколько часов после того, как новостной портал «Аксиос» сообщил, что Мухаммед бен Сальман, наследный принц Саудовской Аравии, в телефонном разговоре с президентом США выразил обеспокоенность по поводу плана Вашингтона по проведению новых масштабных атак против Ирана.

«Аксиос» со ссылкой на осведомлённый источник об этом телефонном разговоре сообщил, что бен Сальман попросил Трампа воздержаться от эскалации напряжённости и отказаться от проведения широкомасштабных ударов по Ирану.

Это в то время, как вчера Fox News со ссылкой на оценки «Центра стратегических и международных исследований» признал, что запас американских перехватывающих ракет THAAD сократился с 452 единиц до довоенного уровня до менее чем 278 единиц.

Согласно этому отчёту, запасы американских перехватывающих ракет Patriot также сократились с примерно 2300 единиц до довоенного уровня до менее чем 827 единиц.