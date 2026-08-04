Челик: Единственная цель «сети геноцида Нетаньяху» — полное уничтожение Газы

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Анатолию», Омер Челик, заместитель председателя турецкой Партии справедливости и развития и официальный представитель партии, в посте в своём аккаунте в социальной сети осудил недавние атаки сионистского режима на сектор Газа.

Официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития по этому поводу написал: «Единственная цель Нетаньяху — полное уничтожение Газы. Это вопрос враждебности ко всем человеческим ценностям. Нетаньяху своей агрессией в настоящее время разрушает политику всех стран, которые выступают за мир».

Затем он добавил: «Сеть Нетаньяху продолжает убивать. Эта „сеть геноцида“ недавно убила (мученически пали) более 30 мирных жителей в Газе и нанесла удары по медицинским учреждениям».

Челик отметил: «Эти атаки были совершены сразу после достижения соглашения по дорожной карте, которая делает возможным реализацию мирного плана для Газы. Это в очередной раз показывает, что сеть Нетаньяху рассматривает любой шаг к достижению мира как врага».