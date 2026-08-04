CBS: Никаких новых переговоров с Ираном не запланировано

По сообщению агентства «Абна», телеканал CBS также со ссылкой на американских официальных лиц опроверг заявление Дональда Трампа, президента США, относительно консультаций между Вашингтоном и Тегераном.

Согласно заявлению этого СМИ, американские официальные лица заявили, что, несмотря на утверждения Трампа, никаких новых переговоров с Ираном не запланировано. Контакты продолжаются через посредников.

Это в то время, как ранее пакистанские источники сообщили агентству «Анатолия», что до сих пор не согласованы «ни время, ни место» для возобновления переговоров между Ираном и США.

С другой стороны, Исмаил Бакаи, официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, касательно окончательного согласования консультаций с Оманом, заявил: «Чтобы не возникло двусмысленности, я должен сказать, что сейчас у нас нет переговоров с Америкой; переговоры ведутся с Оманом; речь идёт о достижении договорённости по маршруту, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив. Наши усилия направлены на то, чтобы при первой возможности, при консультации и сотрудничестве с Оманом, определить маршрут, который будет временным по своему характеру, и на основе которого мы сможем обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Эти переговоры являются двусторонними, между двумя прибрежными государствами. Основное внимание переговоров с Оманом будет сосредоточено на Ормузском проливе, а вопросы, касающиеся Ирана и Америки, мы посмотрим, в каком направлении будут развиваться обстоятельства на последующих этапах».