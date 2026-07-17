Гаарец: Эпоха американского доминирования, однополярного мира и Нетаньяху завершена

По сообщению агентства «Абна», израильская газета «Гаарец» в своём репортаже признала, что «эпоха американского доминирования и однополярного мира, а соответственно, и эпоха Биньямина Нетаньяху, нынешнего премьер-министра Израиля, завершилась».

В продолжении репортажа «Гаарец» говорится: «Целью войны было сдерживание Ирана, но война завершилась тем, что Иран приблизился к статусу первой региональной державы в Персидском заливе больше, чем когда-либо прежде».

Эта сионистская газета недавно также писала в репортаже: «Трамп говорил, что откроет Ормузский пролив, но выяснилось, что именно Иран управляет игрой».