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Гаарец: Эпоха американского доминирования, однополярного мира и Нетаньяху завершена

17 июля 2026 - 14:05
News ID: 1841244
Source: ABNA
Гаарец: Эпоха американского доминирования, однополярного мира и Нетаньяху завершена

Израильская газета «Гаарец», признав, что Иран после войны приблизился к статусу региональной державы больше, чем когда-либо прежде, подчеркнула, что эпоха американского господства, однополярного мира и Нетаньяху подошла к концу.

По сообщению агентства «Абна», израильская газета «Гаарец» в своём репортаже признала, что «эпоха американского доминирования и однополярного мира, а соответственно, и эпоха Биньямина Нетаньяху, нынешнего премьер-министра Израиля, завершилась».

В продолжении репортажа «Гаарец» говорится: «Целью войны было сдерживание Ирана, но война завершилась тем, что Иран приблизился к статусу первой региональной державы в Персидском заливе больше, чем когда-либо прежде».

Эта сионистская газета недавно также писала в репортаже: «Трамп говорил, что откроет Ормузский пролив, но выяснилось, что именно Иран управляет игрой».

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