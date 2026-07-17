Запрос Китая и Пакистана о прекращении огня и возобновлении переговоров между Ираном и Америкой

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», Министерство иностранных дел Китая заявило, что эта страна и Пакистан выступают за прекращение огня и возобновление переговоров между Ираном и Америкой.

Согласно этому сообщению, Министерство иностранных дел Китая, ссылаясь на переговоры, состоявшиеся в четверг между министрами иностранных дел Китая и Пакистана в Шанхае, объявило, что «Ван И» и его пакистанский коллега «Исхак Дар» призвали к установлению прекращения огня и возобновлению диалога между Америкой и Ираном.

Министерство добавило, что Ван И призвал все стороны выполнять свои обязательства и соблюдать меморандум о прекращении огня.

Ранее министр иностранных дел Китая на встрече со своим саудовским коллегой подчеркнул поддержку его страной сохранения процесса переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном и призвал к всеобъемлющему соглашению между двумя странами, которое было бы приемлемо для всех стран региона.