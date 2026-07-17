Победа Ирана над Америкой и сионистским режимом — это победа всей уммы

По сообщению агентства «Абна», Сайид Абдульмалик Бадруддин аль-Хуси, лидер йеменского движения «Ансар Аллах», выступил с речью о последних событиях в своей стране и регионе.

Джихад на пути Аллаха — фактор победы и сокрушения угнетателей

В начале своей речи лидер йеменского движения «Ансар Аллах» сказал: «Аллах сделал джихад путём к победе, величию и сокрушению угнетателей, агрессоров, тиранов и преступников. Джихад на пути Аллаха был неизменной традицией в божественных миссиях пророков. В наше время мы сталкиваемся с самыми жестокими угнетателями в истории. Сегодняшние угнетатели пытаются использовать человека для служения своим сатанинским целям и реализации своих ужасных алчных устремлений».

Америка и Израиль — источник зла и угроза глобальной стабильности

Он подчеркнул: «Америка и Израиль и те, кто вращается вокруг их оси, являются источником зла, угрожающего глобальной стабильности. Америка и Израиль не перестают подрывать глобальную стабильность через грабеж богатств народов и войны. Во главе всех видов сионистских атак против нашей исламской уммы стоит разлагающая и вводящая в заблуждение "мягкая война". Сионизм через "мягкую войну" пытается уничтожить человеческую идентичность, полностью подчинить её и поработить. Сионизм пытается уничтожить народы, оккупировать их родины, разграбить их богатства и использовать их».

Цель фальшивого плана «Новый Ближний Восток» — господство над исламской уммой

Лидер «Ансар Аллах» добавил: «Америка и Израиль через "жёсткую войну" стремятся к массовым убийствам. Америка и Израиль на протяжении всех этих десятилетий были источником войн, преступлений, смут и заговоров. Заговоры сионизма ни на день не прекращались в нападках на исламскую умму, арабские страны и на подрыв безопасности и глобальной стабильности. В заговорах и смутах в нашем регионе участвуют Америка, Израиль и сионистское движение. Сионистский план под названием "Изменение Ближнего Востока и создание Великого Израиля" разработан для господства над этой уммой. Враги не уважают никакие соглашения, договорённости или международные законы и не несут никаких обязательств».