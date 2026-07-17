Беспилотная атака сионистского режима на юг Ливана

По сообщению агентства «Абна», агрессивные действия и нарушения режима прекращения огня со стороны сионистского режима на юге Ливана продолжаются.

В последнем случае нарушения перемирия оккупационная армия нанесла беспилотный удар по мотоциклу на дороге Аль-Байяда – Ан-Накура в районе Тира на юге Ливана. Сообщений о возможных жертвах этого удара пока не поступало.

Корреспондент «Аль-Манар» также сообщил, что оккупанты сегодня утром произвели взрыв вокруг населённого пункта Хадата.

Населённый пункт Аль-Мансури на юге Ливана также в ранние утренние часы подвергся воздушной атаке сионистского режима.

Ливанские СМИ также сообщили о беспилотной атаке оккупационной армии на район Шукин в городе Набатия на юге Ливана.