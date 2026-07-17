Внезапная атака Ирана на командный центр американской военной базы в Сирии

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Араби», Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что совершил внезапное нападение на американский командный центр в районе Ат-Танф в Сирии.

Согласно этому сообщению, Корпус стражей исламской революции Ирана подчеркнул, что пока продолжаются американские атаки, ни нефть, ни газ не будут экспортироваться через Ормузский пролив, и полный контроль над Ормузским проливом по-прежнему находится в его руках, и пока продолжается американская агрессия, ни капли нефти и газа из этого региона не будет экспортировано.

Корпус стражей исламской революции Ирана также объявил, что помимо уничтожения радиолокационной системы, были уничтожены также несколько вертолётов специального назначения.

Прошлой ночью и сегодня утром Иран, помимо базы Ат-Танф, нанёс массированные ракетные и беспилотные удары по американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Иордании.