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Внезапная атака Ирана на командный центр американской военной базы в Сирии

17 июля 2026 - 14:02
News ID: 1841238
Source: ABNA
Внезапная атака Ирана на командный центр американской военной базы в Сирии

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил, что нанёс внезапный удар по командному центру специальных операций американских военных в районе «Ат-Танф» в Сирии.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Араби», Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что совершил внезапное нападение на американский командный центр в районе Ат-Танф в Сирии.

Согласно этому сообщению, Корпус стражей исламской революции Ирана подчеркнул, что пока продолжаются американские атаки, ни нефть, ни газ не будут экспортироваться через Ормузский пролив, и полный контроль над Ормузским проливом по-прежнему находится в его руках, и пока продолжается американская агрессия, ни капли нефти и газа из этого региона не будет экспортировано.

Корпус стражей исламской революции Ирана также объявил, что помимо уничтожения радиолокационной системы, были уничтожены также несколько вертолётов специального назначения.

Прошлой ночью и сегодня утром Иран, помимо базы Ат-Танф, нанёс массированные ракетные и беспилотные удары по американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Иордании.

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