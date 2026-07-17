Реакция председателя комиссии по национальной безопасности парламента на атаки Америки

По сообщению агентства «Абна», Ибрагим Азизи, председатель комиссии по национальной безопасности парламента, заявил: «Преступления Америки на юге страны, такие как школа в Минабе, больница для детей с онкологическими заболеваниями в Ахвазе, спортивный зал в Ламерде, повторные удары по жилым и гражданским районам и другие, свидетельствуют о бессилии и отчаянии армии, претендующей на защиту прав человека, в противостоянии с Ираном — победителем 12-дневной войны и битвы Рамадан».

Председатель комиссии по национальной безопасности парламента подчеркнул: «Благородный юг всегда был оплотом защиты Ирана, и сердце всех соотечественников находится там. Враги доблестного иранского народа должны знать, что силы парламента не простят пролитую кровь невинных людей и сделают их жизнь чёрной».