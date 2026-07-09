Корпус стражей исламской революции: центр управления и контроля противника в Западной Азии и авиабаза противника в Эль-Азраке (Иордания) уничтожены

Как сообщает информационное агентство «Абна», Корпус стражей исламской революции, опубликовав заявление, в котором объявил об уничтожении центра управления и контроля противника в Западной Азии и авиабазы противника в Эль-Азраке (Иордания) с помощью 10 баллистических ракет, предупредил: в случае повторения агрессии террористической армии США, другие базы США в регионе не будут защищены от нашего массированного огня.