Как сообщает информационное агентство «Абна», Корпус стражей исламской революции, опубликовав заявление, в котором объявил об уничтожении центра управления и контроля противника в Западной Азии и авиабазы противника в Эль-Азраке (Иордания) с помощью 10 баллистических ракет, предупредил: в случае повторения агрессии террористической армии США, другие базы США в регионе не будут защищены от нашего массированного огня.
Корпус стражей исламской революции: центр управления и контроля противника в Западной Азии и авиабаза противника в Эль-Азраке (Иордания) уничтожены
9 июля 2026 - 22:34
News ID: 1838019
Source: ABNA
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении центра управления и контроля противника в Западной Азии и авиабазы противника в Эль-Азраке (Иордания) с помощью 10 баллистических ракет.
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