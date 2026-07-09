Как сообщает информационное агентство «Абна», председатель Исламского консультативного совета в послании с благодарностью иракскому народу в связи с величественной церемонией прощания с телом павшего лидера революции написал: Это событие было не просто церемонией прощания и скорби, а декларацией, подтверждающей поведение и слова этого неустанного борца, и требованием крови за того дорогого человека, которая была скреплена подписью миллионов скорбящих у благородных усыпальниц членов семьи Пророка (мир им).
Галибаф: Историческая церемония прощания с павшим лидером в Ираке была декларацией требования крови за него
9 июля 2026 - 22:37
News ID: 1838025
Source: ABNA
Председатель Исламского консультативного совета (парламента) в послании с благодарностью иракскому народу в связи с величественной церемонией прощания с телом павшего лидера революции написал: Историческая церемония прощания с павшим лидером революции была декларацией требования крови за этого неустанного борца.
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