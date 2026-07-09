Галибаф: Историческая церемония прощания с павшим лидером в Ираке была декларацией требования крови за него

Как сообщает информационное агентство «Абна», председатель Исламского консультативного совета в послании с благодарностью иракскому народу в связи с величественной церемонией прощания с телом павшего лидера революции написал: Это событие было не просто церемонией прощания и скорби, а декларацией, подтверждающей поведение и слова этого неустанного борца, и требованием крови за того дорогого человека, которая была скреплена подписью миллионов скорбящих у благородных усыпальниц членов семьи Пророка (мир им).