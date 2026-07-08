Миллионное присутствие на похоронах павшего лидера повергло США и Израиль в ужас / Народная сила — компонент, который враг не смог понять

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Хазим аш-Шимри в интервью сети «Аль-Ахд», ссылаясь на массовое участие людей в церемонии похорон павшего лидера Исламской революции, назвал это миллионное присутствие одним из важнейших факторов силы оси сопротивления и подчеркнул, что подобные сцены повергают врагов в страх.

Он заявил: «У каждой страны есть свои элементы силы, и то, что сегодня очевидно видно в Исламской Республике Иран, Ираке, Ливане и Йемене, — это социальная сила и народная поддержка этих стран и движения сопротивления».

Аш-Шимри добавил: «Разрушительная война и военные операции, которые США и сионистский режим развязали против Исламской Республики Иран, а также против Ливана, не смогли сломить народную волю. Многие ожидали, что эти войны приведут к поражению и краху фронта сопротивления, но то, что произошло на практике, оказалось совершенно противоположным этим ожиданиям».

Миллионное присутствие — ужас врагов и ясный сигнал

Ссылаясь на церемонию похорон павшего лидера Исламской революции в Иране и Ираке, он подчеркнул: «Те самые дни и то самое миллионное присутствие, которое сегодня наблюдается в священном Неджефе и благородной Кербеле, повергло врагов в ужас и несёт им очень ясный сигнал».

Профессор Багдадского университета подчеркнул: «Эти массовые собрания показывают, что арабские и исламские народы стоят единым фронтом, плечом к плечу с сопротивлением, против мирового высокомерия и сионистского режима».

Аш-Шимри в заключение отметил: «Это и есть тот главный сигнал, который до сих пор не удалось осознать ни Вашингтону, ни сионистскому режиму; сигнал о продолжении народной сплочённости, устойчивости фронта сопротивления и провале стратегий врага, направленных на создание раскола среди народов региона».