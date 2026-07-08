Рассказ гражданина Турции о церемонии похорон павшего лидера: Единство иранского народа поразило врагов

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Туран, гражданин Турции, который приехал в Иран для участия в церемонии похорон павшего лидера Исламской революции, в интервью, говоря о своём присутствии на этой церемонии, сказал: «Я, Туран, из Турции, приехал в Иран на церемонию моего дорогого лидера».

Отметив единство иранского народа на церемонии похорон, он добавил: «Иранский народ объединился и одержал победу в войне. Телеканалы всего мира увидели единство иранского народа, и все были поражены. Особенно иностранцы и иранцы, проживающие в Турции — все возвращались и приезжали в Иран, чтобы участвовать в этой церемонии».

Туран, ссылаясь на одну телевизионную программу в Турции, рассказал: «Я видел по турецкому телевидению, как один уроженец Тебриза, который был приговорён к двум годам тюремного заключения и бежал за границу, сказал: "Я возвращаюсь в свою страну". Ему сказали: "Тебя арестуют, зачем ты возвращаешься?" Он ответил: "Даже если меня арестуют, я должен поехать и быть со своим народом в Иране, встать против Америки и Израиля, не дать этому народу остаться в одиночестве и не дать Америке разрушить нашу страну"».

Солидарность турецкого народа с Ираном

Этот турецкий гражданин заявил: «Когда началась навязанная война против Ирана, сердца 85 миллионов турок горели, и они всегда были с иранским народом. Во всех городах Турции тысячи людей выходили на демонстрации и скандировали "Смерть Америке!", "Смерть Израилю!" и "Мы поддерживаем наших иранских братьев!"»

Он добавил: «Иранцы, которые бежали из Ирана, арендовали студию в Стамбуле, чтобы вести пропаганду против Ирана, но турецкие и стамбульские молодые люди сказали им: "Здесь вы не можете говорить против иранских братьев-мусульман. Это Турция, мы не позволим вам здесь проводить демонстрации". Они в страхе за свою жизнь бежали, и кадры их бегства были показаны по телевидению».