По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — еврейскоязычный сайт «Вала» в своём репортаже, ссылаясь на недавние события в регионе, сообщил о готовности Израиля к возможному новому столкновению с Ираном. Согласно этому отчёту, сохранение присутствия американских сил в регионе как минимум до 2027 года является важным фактором изменения военных уравнений. В то же время, некоторые дипломатические инициативы Ирана по включению «Хезболлы» в соглашения о прекращении огня зашли в тупик, что подталкивает региональную обстановку к эскалации напряжённости.

«Вала» добавил, что президент США Дональд Трамп, заявив, что с его точки зрения дело соглашения с Тегераном закрыто, назвал переговоры пустой тратой времени. Эта позиция, наряду с усилением оперативной напряжённости, привела к тому, что израильский истеблишмент безопасности описывает уровень своей готовности как изменившийся «с нуля до ста». Военные чиновники оккупационного режима полагают, что с возвращением американской военной машины к противоиранским операциям вероятность прямого ответа Тегерана, включая ракетные удары, возросла как никогда прежде.

С другой стороны, источники в сфере безопасности сообщили сайту «Вала», что американские силы не только не сократились, но и остались развёрнутыми в прежней структуре. Согласно этому отчёту, Министерство обороны Израиля, выступая посредником в логистических соглашениях между американской армией и местными поставщиками, создало необходимые условия для долгосрочного присутствия этих сил в Израиле до 2027 года.

«Вала» добавил, что в конечном счёте ситуация в Ливане также находится в центре внимания. Сообщения подтверждают, что давление Ирана с целью включения «Хезболлы» в соглашение о прекращении огня столкнулось с решительным неприятием со стороны Израиля и США.