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Арагичи: Риторика американских чиновников является явным признаком вероломства

9 июля 2026 - 22:35
News ID: 1838020
Source: ABNA
Арагичи: Риторика американских чиновников является явным признаком вероломства

Министр иностранных дел Ирана в беседе с командующим армии Пакистана заявил: риторика и признания американских чиновников о несоблюдении меморандума о взаимопонимании являются явным признаком вероломства.

Как сообщает информационное агентство «Абна», Сейед Аббас Арагичи, министр иностранных дел Ирана, в ходе телефонного разговора сегодня вечером, в четверг, с фельдмаршалом Асымом Муниром, командующим армии Пакистана, обсудил и провел консультации по последним региональным событиям.

В этом разговоре министр иностранных дел Ирана, решительно осудив агрессивные атаки армии США на различные районы Ирана, которые являются явным нарушением Устава ООН и грубым нарушением положений Исламабадского меморандума о взаимопонимании (прекращение войны), назвал риторику и признания американских чиновников о несоблюдении этого меморандума явным признаком вероломства и продолжения воинственной политики Вашингтона.

Арагичи также, предупредив о любых авантюрах армии США, подчеркнул решимость и твердую волю иранского народа и доблестных вооруженных сил Исламской Республики Иран защищать суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность страны.

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