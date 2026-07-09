Арагичи: Риторика американских чиновников является явным признаком вероломства

Как сообщает информационное агентство «Абна», Сейед Аббас Арагичи, министр иностранных дел Ирана, в ходе телефонного разговора сегодня вечером, в четверг, с фельдмаршалом Асымом Муниром, командующим армии Пакистана, обсудил и провел консультации по последним региональным событиям.

В этом разговоре министр иностранных дел Ирана, решительно осудив агрессивные атаки армии США на различные районы Ирана, которые являются явным нарушением Устава ООН и грубым нарушением положений Исламабадского меморандума о взаимопонимании (прекращение войны), назвал риторику и признания американских чиновников о несоблюдении этого меморандума явным признаком вероломства и продолжения воинственной политики Вашингтона.

Арагичи также, предупредив о любых авантюрах армии США, подчеркнул решимость и твердую волю иранского народа и доблестных вооруженных сил Исламской Республики Иран защищать суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность страны.